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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Генк
Остенде - Генк: обзор матча 26 декабря 2021
Остенде
26.12.2021, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Генк
6'
И. Угбо
12'
Д. Ито
35'
Д. Муньос
79'
П. Грошовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Генк
88'
Желтая карточка
К. Эйтинг
87'
Замена
К. Куэста
️️️️
Д. Муньос
87'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
П. Грошовски
86'
Замена
М. Трезор
️️️️
Д. Ито
83'
Красная карточка
К. Торстведт
79'
ГОЛ! 0:4!
П. Грошовски
Пас отдал
Д. Муньос
79'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
И. Угбо
73'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Т. Бонгонда
Желтая карточка
К. Макгихан
49'
Замена
К. Макгихан
️️️️
Р. Д'Хез
46'
Замена
А. Танге
️️️️
E. Patoulidis
44'
35'
ГОЛ! 0:3!
Д. Муньос
Пас отдал
Х. Артеага
12'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ито
Пас отдал
П. Грошовски
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Угбо
Пас отдал
Д. Ито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
5
Frederik Jakel
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остенде
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
20
Thijs Coninckx
ЦП
37
Jordy Brock
ЦП
39
Yacine Boufath
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
2-1-5
2
Вайлин
4
Медли
7
Д'Хез
25
Бацнер
28
Хуберт
10
Роша
7
16
Ндика Матам
4-2-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
26
Лукуми
15
Садик
3
Артеага
17
Грошовски
8
Хейнен
10
Бонгонда
42
Торстведт
10
Ито
99
Угбо
7
Д'Хез
8
Макгихан
8
Макгихан
7
Д'Хез
7
3
Танге
3
Танге
7
17
Грошовски
6
Эйтинг
6
Эйтинг
17
Грошовски
27
Муньос
46
Куэста
46
Куэста
27
Муньос
99
Угбо
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
99
Угбо
10
Ито
31
Трезор
31
Трезор
10
Ито
10
Бонгонда
11
Ойен
11
Ойен
10
Бонгонда
Остались в запасе
Остенде
Генк
20
Thijs Coninckx
ЦП
37
Jordy Brock
ЦП
39
Yacine Boufath
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
1
Тоби Лейсен
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
20
Thijs Coninckx
ЦП
37
Jordy Brock
ЦП
39
Yacine Boufath
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
24
Бастьен Тома
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Остенде - Генк
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
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