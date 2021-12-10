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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Остенде
Шарлеруа - Остенде: обзор матча 10 декабря 2021
Шарлеруа
10.12.2021, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Остенде
80'
Л. Бессил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Остенде
Замена
G. Gillet
️️️️
М. Илаймахаритра
89'
87'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
А. Амаде
84'
Замена
Д. Атанга
️️️️
К. Роша
ГОЛ! 1:0!
Л. Бессил
Пас отдал
А. Зорган
80'
78'
Желтая карточка
М. Гейе
Замена
М. Фалл
️️️️
Р. Мориока
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
0
M. D'Arpino
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
Остенде
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
4-3-3
12
Коффи
18
Кайембе
25
Андреу
29
Бессил
5
Кнежевич
38
Чачуа
23
Илаймахаритра
88
Мориока
11
Николсон
8
Голизаде
8
Зорган
3-1-5
27
Капон
15
Фортеш
4
Медли
14
Амаде
29
Гейе
28
Хуберт
16
Ндика Матам
10
Роша
25
Бацнер
88
Мориока
7
Фалл
7
Фалл
88
Мориока
23
Илаймахаритра
30
30
23
Илаймахаритра
14
Амаде
7
Д'Хез
7
Д'Хез
14
Амаде
10
Роша
17
Атанга
17
Атанга
10
Роша
Остались в запасе
Шарлеруа
Остенде
16
Didier Desprez
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
16
Didier Desprez
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Остались в запасе
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Шарлеруа - Остенде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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