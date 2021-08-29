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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Зюлте-Варегем
Остенде - Зюлте-Варегем: обзор матча 29 августа 2021
Остенде
29.08.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
5'
Й. Фоссен
84'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Зюлте-Варегем
90'
+2
Замена
А. Фадера
️️️️
Л. Виген
88'
Замена
S. Berahino
️️️️
Й. Фоссен
84'
ГОЛ! 0:2!
Й. Фоссен
Пас отдал
Д. Кутеса
Замена
А. Амаде
️️️️
M. D'Arpino
83'
75'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Б. Срарфи
Замена
Д. Атанга
️️️️
Н. Бацнер
75'
Желтая карточка
Н. Бацнер
67'
Желтая карточка
М. Гейе
63'
Желтая карточка
Д. Хендри
63'
63'
Желтая карточка
D. Hubert
60'
Желтая карточка
Б. Срарфи
Желтая карточка
Т. Эмброуз
51'
Замена
Б. Капон
️️️️
А. Танге
46'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
Р. Д'Хез
46'
Желтая карточка
Т. Ндика Матам
38'
15'
Желтая карточка
К. Хамфрис
5'
ГОЛ! 0:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
D. Hubert
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
6
Omar Govea
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
2-1-5
13
Хендри
4
Медли
7
Д'Хез
0
29
Гейе
27
10
Роша
25
Бацнер
2-2-5
69
Бостин
28
Плетинкс
5
Сермо
8
Сиссако
13
Виген
25
Хамфрис
9
Фоссен
19
Срарфи
6
2
Чиранни
0
14
Амаде
14
Амаде
0
3
Танге
27
Капон
27
Капон
3
Танге
7
Д'Хез
68
Эмброуз
68
Эмброуз
7
Д'Хез
25
Бацнер
17
Атанга
17
Атанга
25
Бацнер
19
Срарфи
7
Кутеса
7
Кутеса
19
Срарфи
13
Виген
39
Фадера
39
Фадера
13
Виген
9
Фоссен
9
9
9
Фоссен
Остались в запасе
Остенде
Зюлте-Варегем
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Остенде - Зюлте-Варегем
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
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Остенде
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
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