Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Остенде
Генк - Остенде: обзор матча 30 июля 2021
Генк
30.07.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
3 : 4
Завершен
Остенде
20'
Б. Хейнен
30'
Т. Бонгонда
60'
Т. Бонгонда
32'
M. Kvasina
49'
М. Гейе
62'
Т. Эмброуз
79'
F. Jakel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Остенде
86'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
И. Бонен
86'
Замена
А. Танге
️️️️
M. Kvasina
Замена
Д. Муньос
️️️️
А. Пресиадо
81'
Замена
К. Торстведт
️️️️
П. Грошовски
81'
79'
ГОЛ! 3:4!
F. Jakel
Пас отдал
К. Роша
62'
ГОЛ! 3:3!
Т. Эмброуз
Пас отдал
К. Роша
61'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
М. Гейе
ГОЛ! 3:2!
Т. Бонгонда
Пас отдал
М. Трезор
60'
49'
ГОЛ! 2:2!
М. Гейе
Пас отдал
M. Kvasina
39'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Б. Капон
32'
ГОЛ! 2:1!
M. Kvasina
Пас отдал
Б. Капон
31'
Желтая карточка
Д. Хендри
ГОЛ! 2:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
С. Дессер
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Хейнен
Пас отдал
М. Трезор
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Тео Бонгонда
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
3
Херардо Артеага
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остенде
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
7
Инди Бонен
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Генк
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
24
Бастьен Тома
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
1
Тоби Лейсен
ЦФ
11
Люка Ойен
ЦФ
Остенде
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
3-3-1-3
26
Вандевордт
15
Садик
3
МакКензи
23
Пресиадо
17
Грошовски
8
Хейнен
10
Бонгонда
10
Ито
9
Дессер
31
Трезор
3
Артеага
3-1-5
13
Хендри
4
Медли
27
Капон
7
Д'Хез
27
28
Хуберт
5
10
Роша
0
17
Грошовски
42
Торстведт
42
Торстведт
17
Грошовски
23
Пресиадо
27
Муньос
27
Муньос
23
Пресиадо
27
Капон
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
27
Капон
27
3
Танге
3
Танге
27
7
Бонен
25
Бацнер
25
Бацнер
7
Бонен
29
Гейе
68
Эмброуз
68
Эмброуз
29
Гейе
Остались в запасе
Генк
Остенде
6
Карел Эйтинг
ОП
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
1
Тоби Лейсен
ЦФ
11
Люка Ойен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
1
Тоби Лейсен
ЦФ
11
Люка Ойен
ЦФ
Остались в запасе
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Генк - Остенде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Остенде
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+