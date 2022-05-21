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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 21 мая 2022
Крылья Советов
21.05.2022, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
51'
Р. Жемалетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Локомотив
90'
+4
Желтая карточка
А. Миранчук
90'
+1
Желтая карточка
Я. Кухта
85'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Д. Живоглядов
Замена
С. Пиняев
️️️️
Г. Бейл
82'
75'
Замена
М. Петров
️️️️
Р. Жемалетдинов
75'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Керк
70'
Желтая карточка
Гилерме
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
М. Витюгов
67'
66'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Рыбчинский
56'
Желтая карточка
Д. Баринов
51'
ГОЛ! 0:1!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
Н. Тикнизян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Заур Хапов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
4-1-1-2-2
1
Овсянников
4
Горшков
3
Солдатенков
95
Гапонов
23
Бейл
8
Витюгов
8
Коваленко
77
Зиньковский
29
Ежов
10
Глушенков
9
Сарвели
4-1-1-3-1
1
Гилерме
27
Живоглядов
23
Мампасси
25
Куликов
21
Тикнизян
6
Баринов
6
Бека-Бека
9
Керк
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
7
Кухта
23
Бейл
9
Пиняев
9
Пиняев
23
Бейл
8
Витюгов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
8
Витюгов
27
Живоглядов
24
Ненахов
24
Ненахов
27
Живоглядов
9
Керк
22
Марадишвили
22
Марадишвили
9
Керк
10
Жемалетдинов
73
Петров
73
Петров
10
Жемалетдинов
20
Рыбчинский
21
Миранчук
21
Миранчук
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
Главный тренер
Заур Хапов
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Заур Хапов
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Дмитрий Ермаков
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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