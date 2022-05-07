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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 07 мая 2022
Урал
07.05.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
55'
Л. Гогличидзе
11'
Ш. Николсон
26'
Ш. Николсон
30'
В. Мозес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Спартак
Замена
А. Юшин
️️️️
В. Подберезкин
87'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Р. Августиняк
87'
82'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Р. Зобнин
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
О. Шатов
78'
68'
Замена
М. Игнатов
️️️️
К. Промес
68'
Замена
З. Бакаев
️️️️
В. Мозес
60'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Ш. Николсон
ГОЛ! 1:3!
Л. Гогличидзе
55'
30'
ГОЛ! 0:3!
В. Мозес
26'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Николсон
Пас отдал
В. Мозес
11'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Николсон
Пас отдал
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
14
Юрий Железнов
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Лео Гогличидзе
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Олег Шатов
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Шамар Николсон
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-3-2
1
Помазун
14
Железнов
63
Кузьмичев
93
Герасимов
3
Гогличидзе
8
Августиняк
92
Подберезкин
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Бикфалви
27
Шатов
4-3-1-2
57
Селихов
26
Хлусевич
68
Литвинов
5
Кофрие
23
Чернов
11
Мозес
25
Пруцев
47
Зобнин
10
Промес
7
Соболев
11
Николсон
8
Августиняк
94
Евсеев
94
Евсеев
8
Августиняк
27
Шатов
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
27
Шатов
92
Подберезкин
7
Юшин
7
Юшин
92
Подберезкин
11
Николсон
15
Рассказов
15
Рассказов
11
Николсон
47
Зобнин
97
Денисов
97
Денисов
47
Зобнин
11
Мозес
77
Бакаев
77
Бакаев
11
Мозес
10
Промес
8
Игнатов
8
Игнатов
10
Промес
Остались в запасе
Урал
Спартак
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Дмитрий Ландаков
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Дмитрий Ландаков
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Урал - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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