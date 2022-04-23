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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Ахмат
Сочи - Ахмат: обзор матча 23 апреля 2022
Сочи
23.04.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Ахмат
53'
М. Кассьерра
57'
А. Юсупов
84'
С. Терехов
31'
Л. Садулаев
66'
С. Себай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Ахмат
89'
Желтая карточка
А. Семенов
89'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Трошечкин
89'
Замена
И. Коновалов
️️️️
А. Тимофеев
87'
Замена
М. Конате
️️️️
С. Себай
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
М. Кассьерра
85'
ГОЛ! 3:2!
С. Терехов
84'
82'
Желтая карточка
Д. Тодорович
Желтая карточка
С. Терехов
81'
70'
Желтая карточка
М. Богосавац
66'
ГОЛ! 2:2!
С. Себай
59'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Л. Садулаев
59'
Замена
С. Себай
️️️️
Е. Харин
ГОЛ! 2:1!
А. Юсупов
Пас отдал
С. Терехов
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Кассьерра
Пас отдал
Т. Маргасов
53'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
51'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
В. Ангбан
46'
Замена
К. Заика
️️️️
Д. Прохин
46'
45'
+2
Желтая карточка
Л. Садулаев
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Садулаев
Желтая карточка
А. Юсупов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Халид Кадыров
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-3-3-1
16
Адамов
32
Терехов
16
Дркушич
27
Прохин
17
Макарчук
15
Цаллагов
34
Маргасов
4
Юсупов
16
Нобоа
7
Ангбан
9
Кассьерра
4-2-3-1
88
Гудиев
4
Быстров
55
Тодорович
13
Семенов
8
Богосавац
94
Тимофеев
5
Трошечкин
0
Швец
47
Уткин
7
Садулаев
59
Харин
27
Прохин
27
Заика
27
Заика
27
Прохин
7
Ангбан
18
Бурмистров
18
Бурмистров
7
Ангбан
9
Кассьерра
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Кассьерра
94
Тимофеев
17
Коновалов
17
Коновалов
94
Тимофеев
7
Садулаев
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Садулаев
Себай
13
Конате
13
Конате
Себай
59
Харин
15
Себай
15
Себай
59
Харин
5
Трошечкин
10
Умаев
10
Умаев
5
Трошечкин
Остались в запасе
Сочи
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Халид Кадыров
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Халид Кадыров
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Сочи - Ахмат
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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