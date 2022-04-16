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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Урал
Зенит - Урал: обзор матча 16 апреля 2022
Зенит
16.04.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Урал
12'
Клаудиньо
37'
Ю. Алберто
78'
А. Дзюба
83'
Ю. Железнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Урал
83'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Железнов
Пас отдал
О. Шатов
Замена
А. Ерохин
️️️️
Ю. Алберто
81'
79'
Замена
М. Агеев
️️️️
Э. Бикфалви
79'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
А. Егорычев
ГОЛ! 3:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Ю. Алберто
78'
Замена
Вендел
️️️️
Клаудиньо
73'
Замена
А. Дзюба
️️️️
И. Сергеев
72'
Желтая карточка
Д. Чистяков
71'
66'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
65'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кузяев
57'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Круговой
57'
Желтая карточка
Малком
54'
Желтая карточка
Д. Кузяев
51'
46'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
Ч. Магомадов
45'
Желтая карточка
А. Егорычев
ГОЛ! 2:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Малком
37'
Желтая карточка
Д. Круговой
26'
16'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
ГОЛ! 1:0!
Клаудиньо
12'
Пенальти не реализован!
Клаудиньо
12'
11'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
1
Илья Помазун
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
28
Алип
78
Чистяков
3
Круговой
5
Барриос
14
Кузяев
33
Клаудиньо
10
Малком
9
Алберто
33
Сергеев
4-1-3-2
1
Помазун
95
Магомадов
46
Мамин
63
Кузьмичев
3
Гогличидзе
8
Августиняк
5
Егорычев
33
Мишкич
27
Шатов
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
14
Кузяев
11
Сутормин
11
Сутормин
14
Кузяев
3
Круговой
21
Оздоев
21
Оздоев
3
Круговой
33
Клаудиньо
8
Вендел
8
Вендел
33
Клаудиньо
9
Алберто
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Алберто
33
Сергеев
22
Дзюба
22
Дзюба
33
Сергеев
5
Егорычев
92
Подберезкин
92
Подберезкин
5
Егорычев
95
Магомадов
9
Колесниченко
9
Колесниченко
95
Магомадов
10
Гаджимурадов
14
Железнов
14
Железнов
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
13
Агеев
13
Агеев
10
Бикфалви
Остались в запасе
Зенит
Урал
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Зенит - Урал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Артем Смолин
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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