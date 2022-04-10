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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Крылья Советов
Урал - Крылья Советов: обзор матча 10 апреля 2022
Урал
10.04.2022, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
53'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Крылья Советов
86'
Замена
Д. Липовой
️️️️
Р. Ежов
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Р. Августиняк
86'
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Егорычев
85'
Замена
А. Евсеев
️️️️
О. Шатов
85'
Вторая желтая
А. Герасимов
84'
81'
Замена
М. Витюгов
️️️️
В. Сарвели
77'
Желтая карточка
В. Сарвели
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Р. Гаджимурадов
77'
73'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
73'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
М. Глушенков
Желтая карточка
Д. Мишкич
65'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
К. Колесниченко
59'
Желтая карточка
Р. Августиняк
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Зиньковский
Пас отдал
М. Глушенков
Желтая карточка
О. Шатов
39'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
28'
24'
Желтая карточка
Г. Бейл
Желтая карточка
А. Герасимов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-2-3
1
Помазун
3
Гогличидзе
46
Мамин
93
Герасимов
95
Магомадов
8
Августиняк
5
Егорычев
27
Шатов
9
Колесниченко
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
4-1-1-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
3
Солдатенков
95
Гапонов
4
Горшков
22
Костанца
8
Коваленко
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Сарвели
10
Глушенков
8
Августиняк
92
Подберезкин
92
Подберезкин
8
Августиняк
9
Колесниченко
33
Мишкич
33
Мишкич
9
Колесниченко
27
Шатов
94
Евсеев
94
Евсеев
27
Шатов
10
Гаджимурадов
14
Железнов
14
Железнов
10
Гаджимурадов
5
Егорычев
7
Юшин
7
Юшин
5
Егорычев
29
Ежов
9
Липовой
9
Липовой
29
Ежов
9
Сарвели
8
Витюгов
8
Витюгов
9
Сарвели
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
10
Глушенков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
10
Глушенков
Остались в запасе
Урал
Крылья Советов
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Урал - Крылья Советов
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов; AVAR-1 – Роман Усачев; AVAR-2 – Евгений Турбин
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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