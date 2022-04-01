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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Химки
Рубин - Химки: обзор матча 01 апреля 2022
Рубин
01.04.2022, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Химки
56'
Г. Онугха
85'
Д. Тихий (АГ)
60'
Д. Глушаков
62'
И. Кухарчук
90'
З. Волков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Химки
90'
+3
Желтая карточка
Б. Магомедов
90'
ГОЛ! 2:3!
З. Волков
Пас отдал
Б. Идову
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
А. Зуев
89'
86'
Замена
Г. Григалава
️️️️
И. Камышев
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Тихий
85'
82'
Желтая карточка
И. Лантратов
Желтая карточка
И. Самошников
79'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
С. Бакаев
78'
77'
Желтая карточка
К. Боженов
68'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Руденко
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
М. Апшацев
67'
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Кухарчук
Пас отдал
Р. Мирзов
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Глушаков
ГОЛ! 1:0!
Г. Онугха
Пас отдал
А. Зуев
56'
55'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Б. Сабович
55'
Замена
Б. Идову
️️️️
Н. Главчич
Желтая карточка
А. Зуев
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-2-3-1
99
Дюпин
71
Самошников
2
Тесленко
3
Тальби
31
Зотов
38
Мусаев
6
Апшацев
17
Зуев
18
Кучаев
17
Бакаев
7
Онугха
3-4-2-1
22
Лантратов
87
Боженов
15
Тихий
20
Волков
14
Сабович
11
Камышев
88
Глушаков
35
Главчич
44
Кухарчук
19
Руденко
27
Мирзов
17
Зуев
7
Фаттахов
7
Фаттахов
17
Зуев
17
Бакаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
17
Бакаев
6
Апшацев
44
Кузнецов
44
Кузнецов
6
Апшацев
35
Главчич
30
Идову
30
Идову
35
Главчич
11
Камышев
88
Григалава
88
Григалава
11
Камышев
14
Сабович
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Сабович
19
Руденко
11
Долгов
11
Долгов
19
Руденко
Остались в запасе
Рубин
Химки
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - Химки
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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