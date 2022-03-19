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РПЛ 2026/2027
Урал - Химки
Урал - Химки: обзор матча 19 марта 2022
Урал
19.03.2022, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Химки
86'
И. Кузьмичев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Химки
90'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Руденко
90'
Замена
Г. Григалава
️️️️
Р. Мирзов
Замена
М. Агеев
️️️️
Э. Бикфалви
88'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Р. Августиняк
88'
86'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Кузьмичев
81'
Желтая карточка
Р. Мирзов
80'
Замена
А. Долгов
️️️️
Н. Главчич
Замена
А. Евсеев
️️️️
Ч. Магомадов
69'
66'
Замена
Б. Сабович
️️️️
И. Камышев
61'
Желтая карточка
И. Камышев
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Егорычев
56'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Р. Гаджимурадов
56'
Желтая карточка
А. Герасимов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Химки
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
3-3-2-2
1
Помазун
46
Мамин
63
Кузьмичев
93
Герасимов
3
Гогличидзе
8
Августиняк
95
Магомадов
27
Шатов
5
Егорычев
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
3-3-3-1
22
Лантратов
87
Боженов
15
Тихий
20
Волков
35
Главчич
11
Камышев
88
Глушаков
44
Кухарчук
97
Магомедов
19
Руденко
27
Мирзов
8
Августиняк
92
Подберезкин
92
Подберезкин
8
Августиняк
95
Магомадов
94
Евсеев
94
Евсеев
95
Магомадов
10
Гаджимурадов
14
Железнов
14
Железнов
10
Гаджимурадов
5
Егорычев
7
Юшин
7
Юшин
5
Егорычев
10
Бикфалви
13
Агеев
13
Агеев
10
Бикфалви
27
Мирзов
88
Григалава
88
Григалава
27
Мирзов
11
Камышев
14
Сабович
14
Сабович
11
Камышев
35
Главчич
11
Долгов
11
Долгов
35
Главчич
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
Остались в запасе
Урал
Химки
83
Артем Шмыков
ОП
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
6
Анван Лоуренс
ЦП
25
Артем Юран
ПЗ
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
Остались в запасе
6
Анван Лоуренс
ЦП
25
Артем Юран
ПЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Урал - Химки
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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