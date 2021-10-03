Введите ваш ник на сайте
Материалы

Динамо - Крылья Советов

02.10.2021, Суббота, 16:30 мск Москва, стадион ВТБ Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 10 тур Динамо - Крылья Советов
Россия. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
8 апреля, четверг 17:30 Крылья Советов 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
12 июля, воскресенье 18:30 Динамо 2:0 Крылья Советов
8 тур
30 августа, пятница 20:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 16:30 Динамо 1:0 Крылья Советов
10 тур
6 октября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
10 тур
27 сентября, воскресенье 13:30 Крылья Советов 0:0 Динамо
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
29 октября, четверг 18:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 16:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
11 тур
29 сентября, воскресенье 13:30 Динамо 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
5 мая, воскресенье 13:30 Крылья Советов 1:2 Динамо
13 тур
28 октября, воскресенье 13:30 Динамо 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Крылья Советов 1:0 Динамо
10 тур
21 мая, суббота 16:15 Динамо 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
15 тур
31 июля, суббота 21:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 18:15 Крылья Советов 3:1 Динамо
6 тур
25 апреля, суббота 16:30 Динамо 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:3 Динамо
9 тур
7 мая, среда 20:30 Динамо 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 17:45 Динамо 1:1 Крылья Советов
11 тур
26 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
15 тур
10 июля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 4:1 Динамо
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
30 тур
22 октября, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:0 Динамо
1 тур
11 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Динамо 3:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
15 тур
1 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Крылья Советов
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 1:4 Динамо
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 Динамо
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
...
  • ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 2 октября 2021, 20:04

    И,да, чуть не нагнули Зенит. Но тут судья и хитровыделанный Дзюба.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 2 октября 2021, 20:03

    Крыльям респект!!!! Нагнули-таки "правоохранителей". Могли бы больше забить.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 2 октября 2021, 16:26

    Да, за Крылья Советов болеть буду

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +67942

    portero 2 октября 2021, 10:09

    Конечно же судейства приличного, чтоб в очередной раз Крылья не обижали.

    А победит пусть тот кто лучше играет.

    Команды молодые, неплохо играют в атаку, надеюсь голов наколотят...

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 