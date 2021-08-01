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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Химки
Краснодар - Химки: обзор матча 01 августа 2021
Краснодар
01.08.2021, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Химки
63'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Химки
90'
+7
Замена
А. Соколов
️️️️
И. Кухарчук
90'
+5
Желтая карточка
И. Камышев
90'
+3
Замена
И. Камышев
️️️️
Д. Стойинович
Желтая карточка
Т. Вилена
90'
+2
Желтая карточка
А. Черников
88'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
С. Петров
86'
Желтая карточка
Д. Кордоба
82'
81'
Желтая карточка
И. Кухарчук
Замена
М. Сулейманов
️️️️
В. Классон
76'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Ионов
76'
73'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Б. Сабович
63'
ГОЛ! 0:1!
И. Кухарчук
Пас отдал
Б. Сабович
61'
Желтая карточка
Д. Тихий
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Ю. Газинский
58'
Желтая карточка
С. Петров
55'
Пенальти не реализован!
В. Классон
15'
14'
Желтая карточка
Д. Стойинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
5
Реми Кабелла
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Владимир Ильин
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Артем Соколов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
3-1-2-3-1
39
Сафонов
28
Сорокин
31
Кайо
98
Петров
53
Черников
18
Газинский
52
Вилена
7
Классон
5
Кабелла
11
Ионов
8
Сперцян
3-2-2-1-1
22
Лантратов
15
Тихий
25
Филин
25
Дагерстол
30
Идову
3
Набиуллин
14
Сабович
88
Глушаков
44
Кухарчук
15
Себай
98
Петров
89
Стоцкий
89
Стоцкий
98
Петров
11
Ионов
98
Ильин
98
Ильин
11
Ионов
18
Газинский
9
Кордоба
9
Кордоба
18
Газинский
7
Классон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
7
Классон
44
Кухарчук
18
Соколов
18
Соколов
44
Кухарчук
14
Сабович
5
Трошечкин
5
Трошечкин
14
Сабович
3
Стойинович
11
Камышев
11
Камышев
3
Стойинович
Остались в запасе
Краснодар
Химки
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
77
Аршак Корян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
77
Аршак Корян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - Химки
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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