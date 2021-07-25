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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 25 июля 2021
Урал
25.07.2021, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
62'
Т. Вилена
86'
Т. Вилена
90+5'
Д. Кордоба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Краснодар
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Кордоба
90'
Желтая карточка
А. Черников
88'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Ионов
86'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вилена
85'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Ю. Газинский
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Егорычев
85'
Желтая карточка
А. Герасимов
78'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
В. Подберезкин
75'
Замена
М. Агеев
️️️️
А. Панюков
67'
62'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вилена
Пас отдал
Р. Кабелла
61'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
В. Классон
Желтая карточка
Э. Бикфалви
60'
60'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
М. Сулейманов
54'
Желтая карточка
Э. Сперцян
Пенальти не реализован!
Э. Бикфалви
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Реми Кабелла
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Помазун
15
Кулаков
93
Герасимов
95
Адамов
8
Августиняк
5
Егорычев
92
Подберезкин
29
Ибрахимай
9
Колесниченко
10
Бикфалви
11
Панюков
3-1-2-3-1
39
Сафонов
98
Петров
28
Сорокин
31
Кайо
53
Черников
18
Газинский
52
Вилена
11
Ионов
8
Сперцян
7
Классон
93
Сулейманов
92
Подберезкин
33
Мишкич
33
Мишкич
92
Подберезкин
5
Егорычев
9
Максименко
9
Максименко
5
Егорычев
11
Панюков
13
Агеев
13
Агеев
11
Панюков
18
Газинский
2
Рамирес
2
Рамирес
18
Газинский
93
Сулейманов
5
Кабелла
5
Кабелла
93
Сулейманов
11
Ионов
98
Ильин
98
Ильин
11
Ионов
7
Классон
9
Кордоба
9
Кордоба
7
Классон
Остались в запасе
Урал
Краснодар
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Юрий Матвеев
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Урал - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR - Иван Сиденков AVAR - Антон Кобзев
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Екатеринбург Арена
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