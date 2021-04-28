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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Манчестер Сити
ПСЖ - Манчестер Сити: обзор матча 28 апреля 2021
ПСЖ
28.04.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
15'
Маркиньос
64'
К. Де Брюйне
71'
Р. Марез
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Манчестер Сити
87'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
Замена
А. Эррера
️️️️
Л. Паредес
83'
Замена
Д. Перейра
️️️️
А. Ди Мария
80'
Красная карточка
И. Гуйе
77'
Желтая карточка
Неймар
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марез
Желтая карточка
Л. Паредес
70'
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
61'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Ж. Канселу
30'
Желтая карточка
Ж. Канселу
ГОЛ! 1:0!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
5
Баккер
5
Маркиньос
3
Кимпембе
24
Флоренци
5
Гуйе
5
Паредес
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
11
Де Брюйне
47
Фоден
20
Силва
11
Ди Мария
2
Перейра
2
Перейра
11
Ди Мария
5
Паредес
21
Эррера
21
Эррера
5
Паредес
2
Канселу
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Канселу
Остались в запасе
ПСЖ
Манчестер Сити
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Джеймс Траффорд
ВР
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча ПСЖ - Манчестер Сити
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
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