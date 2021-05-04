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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - ПСЖ
Манчестер Сити - ПСЖ: обзор матча 04 мая 2021
Манчестер Сити
04.05.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
ПСЖ
11'
Р. Марез
63'
Р. Марез
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - ПСЖ
89'
Желтая карточка
Д. Перейра
87'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Замена
С. Агуэро
️️️️
Ф. Фоден
85'
Замена
Г. Жезус
️️️️
К. Де Брюйне
82'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Б. Силва
82'
82'
Замена
М. Баккер
️️️️
А. Диалло
75'
Замена
К. Дагба
️️️️
А. Флоренци
75'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Паредес
Желтая карточка
К. Де Брюйне
74'
Желтая карточка
А. Зинченко
72'
71'
Желтая карточка
М. Верратти
69'
Красная карточка
А. Ди Мария
ГОЛ! 2:0!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Фоден
63'
62'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Эррера
62'
Замена
М. Кен
️️️️
М. Икарди
22'
Желтая карточка
А. Эррера
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Кевин Де Брюйне
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
5
Леандро Паредес
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
1
Матиас Рандриамами
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
3
Диаш
2
Уокер
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
11
Де Брюйне
4-1-2-2-1
1
Навас
24
Флоренци
5
Маркиньос
3
Кимпембе
22
Диалло
21
Эррера
5
Паредес
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Неймар
9
Икарди
20
Силва
19
Стерлинг
19
Стерлинг
20
Силва
47
Фоден
10
Агуэро
10
Агуэро
47
Фоден
11
Де Брюйне
9
Жезус
9
Жезус
11
Де Брюйне
21
Эррера
7
Дракслер
7
Дракслер
21
Эррера
22
Диалло
5
Баккер
5
Баккер
22
Диалло
24
Флоренци
2
Дагба
2
Дагба
24
Флоренци
5
Паредес
2
Перейра
2
Перейра
5
Паредес
9
Икарди
9
Кен
9
Кен
9
Икарди
Остались в запасе
Манчестер Сити
ПСЖ
14
Ферран Торрес
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
15
Серхио Рико
ВР
1
Матиас Рандриамами
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
1
Матиас Рандриамами
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Сити - ПСЖ
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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