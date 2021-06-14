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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Тромсе
Стабек - Тромсе: обзор матча 14 июня 2021
Стабек
14.06.2021, понедельник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
0 : 3
Завершен
Тромсе
9'
М. Эбийе
14'
М. Эбийе
90'
Т. Тотланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Тромсе
90'
+2
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
A. Jenssen
90'
+2
Замена
M. Andersen
️️️️
Э. Китолано
90'
+2
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
М. Эбийе
90'
ГОЛ! 0:3!
Т. Тотланд
Пас отдал
A. Örn Arnarson
Желтая карточка
O. Khoblenko
79'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
Y. Amankwah
73'
70'
Замена
D. Berntsen
️️️️
F. Winther
Замена
J. Moe
️️️️
M. Solheim
46'
43'
Замена
A. Örn Arnarson
️️️️
Л. Нильсен
Замена
С. Вангберг
️️️️
Н. Йенссен
35'
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Эбийе
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Эбийе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Стабек
4
Симен Вангберг
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Тромсе
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
3-4-3
12
Сандберг
5
Йенссен
3
3
Оттесен
24
Костадинов
2
9
Шала
7
Сольбаккен
9
5
17
3-3-1-3
28
Карлстрем
14
Тотланд
38
Амундсен
11
Антонсен
17
Китолано
11
Йенссен
25
Нильсен
94
Миккельсен
5
6
20
Эбийе
5
Йенссен
4
Вангберг
4
Вангберг
5
Йенссен
5
18
18
5
3
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
3
25
Нильсен
2
2
25
Нильсен
5
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
5
17
Китолано
15
15
17
Китолано
6
17
17
6
20
Эбийе
29
29
20
Эбийе
Остались в запасе
Стабек
Тромсе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЛВ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
АП
67
Tortol Lumanza
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЛВ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
АП
67
Tortol Lumanza
ЦП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Стабек - Тромсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
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