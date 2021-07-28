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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Стабек
Мьёндален - Стабек: обзор матча 28 июля 2021
Мьёндален
28.07.2021, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
1 : 2
Завершен
Стабек
90'
B. Stokke (П)
38'
С. Вангберг
77'
О. Валакер Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Стабек
ГОЛ с пенальти! 1:2!
B. Stokke
90'
89'
Желтая карточка
М. Сандберг
Замена
S. Lalle Ibrahim
️️️️
Л. Ольден Ларсен
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
О. Валакер Эдвардсен
72'
Замена
K. Bernt Torgersen
️️️️
S. Skytte
72'
Замена
А. Нуса
️️️️
F. Azemi
Замена
F. Brustad
️️️️
O. Amund Sveen
70'
Замена
J. Solberg
️️️️
Н. Вальстад
70'
69'
Желтая карточка
С. Оттесен
49'
Желтая карточка
S. Skytte
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Вангберг
Пас отдал
С. Оттесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
Стабек
67
Tortol Lumanza
ЦП
25
Uche Sabastine
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
5
17
20
18
22
7
Ларсен
1-2-5
12
Сандберг
3
2
9
Шала
77
5
Йенссен
3
Оттесен
4
Вангберг
7
Сольбаккен
7
Ларсен
22
22
7
Ларсен
22
8
8
22
11
Вальстад
6
6
11
Вальстад
2
14
14
2
77
7
Нуса
7
Нуса
77
Остались в запасе
Мьёндален
Стабек
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
67
Tortol Lumanza
ЦП
25
Uche Sabastine
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
Остались в запасе
67
Tortol Lumanza
ЦП
25
Uche Sabastine
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Мьёндален - Стабек
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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