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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон: обзор матча 19 августа 2021
Реал Солт-Лейк
19.08.2021, четверг, 05:00
США. МЛС, 27 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
6'
Д. Мерам
88'
А. Хулио
51'
Ф. Пико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
Желтая карточка
А. Русняк
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Хулио
88'
84'
Замена
️️️️
M. Figueroa
84'
Замена
️️️️
J. Corona
Замена
️️️️
А. Хулио
80'
Замена
️️️️
М. Чанг
80'
72'
Замена
️️️️
B. GarcÃa
Замена
️️️️
П. Руис
68'
Замена
️️️️
N. Besler
68'
59'
Замена
️️️️
М. Уррути
51'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Пико
Пас отдал
Д. Керен
Желтая карточка
Д. Крейлах
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерам
Пас отдал
Б. Вуд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
3-3-4
18
МакМат
22
Эррера
4
30
Силва Марсело
25
22
Мерам
11
Русняк
37
15
17
Вуд
87
Крейлах
4-3-3
35
Марич
15
Хадебе
21
Лундквист
3
26
Паркер
24
Керен
22
Вера
22
Пико
8
Карраскилья
24
Дорси
7
Ласситер
13
13
17
Руис
17
Руис
16
Чанг
16
Чанг
11
Хулио
11
Хулио
15
15
27
27
15
15
37
Уррути
37
Уррути
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
51
Andrew Putna
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
Остались в запасе
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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