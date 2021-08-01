Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк: обзор матча 01 августа 2021
Динамо Хьюстон
01.08.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 21 тур
0 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
90'
+3
Желтая карточка
А. Русняк
90'
+2
Замена
E. Luiz
️️️️
А. Русняк
90'
+2
Замена
Э. Холт
️️️️
Д. Крейлах
87'
Вторая желтая
Ж. Глад
Замена
Д. Джонс
️️️️
Г. Дорси
84'
75'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мерам
64'
Замена
J. Menéndez
️️️️
М. Чанг
Замена
К. Бэйрд
️️️️
J. Corona
62'
Замена
T. Pasher
️️️️
M. Bajamich
62'
40'
Желтая карточка
Ж. Глад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
32
Mateo Bajamich
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Динамо Хьюстон
21
Адам Лундквист
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
3-2-5
35
Марич
3
26
Паркер
15
Хадебе
24
Керен
22
Вера
29
Джанкуа
8
Родригес
24
Дорси
15
32
3-3-4
18
МакМат
22
Эррера
15
Глад
30
Силва Марсело
11
Русняк
13
22
Мерам
5
16
Чанг
87
Крейлах
17
Вуд
15
21
Бэйрд
21
Бэйрд
15
32
0
0
32
24
Дорси
20
Джонс
20
Джонс
24
Дорси
11
Русняк
25
25
11
Русняк
87
Крейлах
20
Холт
20
Холт
87
Крейлах
16
Чанг
37
37
16
Чанг
22
Мерам
11
Хулио
11
Хулио
22
Мерам
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк
21
Адам Лундквист
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
21
Адам Лундквист
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+