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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Португалия
Испания - Португалия: обзор матча 04 июня 2021
Испания
04.06.2021, пятница, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Португалия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - Португалия
81'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Р. Геррейру
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Э. Ляпорт
79'
Замена
Ж. Морено
️️️️
П. Сарабия
75'
Замена
Коке
️️️️
Ф. Руис
75'
70'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Д. Жота
69'
Замена
Рафа
️️️️
Р. Саншеш
Замена
Э. Гарсия
️️️️
П. Торрес
63'
Замена
Родри
️️️️
С. Бускетс
63'
Замена
Педри
️️️️
Т. Алькантара
63'
59'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Пепе
59'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
С. Оливейра
46'
Замена
П. Гонсалвеш
️️️️
Ж. Феликс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
9
Жерар Морено
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
15
Рафа
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Симон
14
Гайя
4
Торрес
14
Ляпорт
5
Бускетс
5
Льоренте
10
Алькантара
8
Руис
7
Торрес
17
Сарабия
7
Мората
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Пепе
6
Фонте
5
Геррейру
13
Перейра
24
Оливейра
16
Саншеш
21
Жота
10
Феликс
7
Роналду
10
Алькантара
20
Педри
20
Педри
10
Алькантара
14
Ляпорт
3
Льоренте
3
Льоренте
14
Ляпорт
4
Торрес
4
Гарсия
4
Гарсия
4
Торрес
5
Бускетс
16
Родри
16
Родри
5
Бускетс
8
Руис
8
Коке
8
Коке
8
Руис
17
Сарабия
9
Морено
9
Морено
17
Сарабия
5
Геррейру
19
Мендеш
19
Мендеш
5
Геррейру
3
Пепе
14
Карвалью
14
Карвалью
3
Пепе
21
Жота
6
Палинья
6
Палинья
21
Жота
10
Феликс
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
10
Феликс
24
Оливейра
8
Фернандеш
8
Фернандеш
24
Оливейра
16
Саншеш
15
Рафа
15
Рафа
16
Саншеш
Остались в запасе
Испания
Португалия
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Дани Ольмо
АП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Дани Ольмо
АП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Испания - Португалия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
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