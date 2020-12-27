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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Анкарагюджю
Денизлиспор - Анкарагюджю: обзор матча 27 декабря 2020
Денизлиспор
27.12.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Анкарагюджю
80'
R. Niyaz
21'
А. Канкая
45'
Д. Лукасик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Анкарагюджю
84'
Замена
А. Тюран
️️️️
Д. Пайнтсил
84'
Замена
Э. Дикмен
️️️️
Э. Чекичи
ГОЛ! 1:2!
R. Niyaz
Пас отдал
M. Mesanovic
80'
Замена
М. Доссеви
️️️️
M. Bakalorz
80'
78'
Замена
А. Диуссе
️️️️
И. Воца
Замена
M. Ozkal
️️️️
Ã. Ãzdemir
72'
Желтая карточка
Ã. Ãzdemir
71'
Замена
R. Niyaz
️️️️
Ф. Варела
69'
63'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
Замена
M. Mesanovic
️️️️
Р. Муравски
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лукасик
Пас отдал
С. Кициу
Желтая карточка
H. Rodallega
37'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Канкая
Пас отдал
Э. Чекичи
2'
Желтая карточка
А. Канкая
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Феде Варела
АП
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Денизлиспор
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
80
Berke Gurbuz
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
4-2-1-3
1
22
4
Фабиано
2
21
10
22
Муравски
10
Варела
11
6
76
3-5-2
30
Фридрих
31
Шарлия
70
Кициу
8
Пинту
6
Канкая
12
Лобжанидзе
23
Лукасик
28
Пайнтсил
42
Воца
19
Болинжи
8
Чекичи
10
Варела
20
20
10
Варела
76
0
0
76
6
14
Доссеви
14
Доссеви
6
22
Муравски
9
9
22
Муравски
8
Чекичи
4
Дикмен
4
Дикмен
8
Чекичи
28
Пайнтсил
89
Тюран
89
Тюран
28
Пайнтсил
42
Воца
10
Диуссе
10
Диуссе
42
Воца
Остались в запасе
Денизлиспор
Анкарагюджю
29
Costel Pantilimon
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
9
Hadi Sacko
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
29
Costel Pantilimon
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
9
Hadi Sacko
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
80
Berke Gurbuz
ЦФ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Денизлиспор - Анкарагюджю
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
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