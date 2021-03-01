Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Белененсеш
Морейренcе - Белененсеш: обзор матча 01 марта 2021
Морейренcе
01.03.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 21 тур
2 : 2
Завершен
Белененсеш
11'
Р. Мартинс
37'
Р. Мартинс
17'
Г. Силва
72'
М. Кассьерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Белененсеш
Желтая карточка
L. Rosic
90'
+3
Замена
Г. Франку
️️️️
Ф. Соареш
90'
+1
Желтая карточка
Д. Симао
80'
Замена
Д. Симао
️️️️
М. Пасинато
75'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
A. Soares
75'
72'
ГОЛ! 2:2!
М. Кассьерра
71'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
Г. Силва
55'
Замена
А. Соуза
️️️️
Я. Ситхоле
55'
Замена
А. Тайра
️️️️
М. Кардозу
51'
Желтая карточка
Я. Ситхоле
ГОЛ! 2:1!
Р. Мартинс
Пас отдал
Ян
37'
31'
Желтая карточка
Г. Силва
Желтая карточка
Ф. Пачеко
23'
17'
ГОЛ! 1:1!
Г. Силва
Пас отдал
Д. Калила
ГОЛ! 1:0!
Р. Мартинс
Пас отдал
Ф. Пачеко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Морейренcе
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
4-3-1-2
14
Пасинато
5
Феррарези
33
5
5
Конте
6
6
Пачеко
22
Соареш
18
Ян
33
9
Мартинс
3-2-1-1-2
33
Крицюк
37
Силва
2
Калила
12
Пете
16
Рибейру
28
Лима
13
Ситхоле
20
Кардозу
0
9
Кассьерра
14
Пасинато
8
Симао
8
Симао
14
Пасинато
22
Соареш
17
Франку
17
Франку
22
Соареш
6
14
Пирес
14
Пирес
6
13
Ситхоле
77
Соуза
77
Соуза
13
Ситхоле
20
Кардозу
6
Тайра
6
Тайра
20
Кардозу
37
Силва
19
19
37
Силва
Остались в запасе
Морейренcе
Белененсеш
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
6
Bruno Ramires
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Остались в запасе
6
Bruno Ramires
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Морейренcе - Белененсеш
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Белененсеш
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+