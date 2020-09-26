Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Мариуполь
Ворскла - Мариуполь: обзор матча 26 сентября 2020
Ворскла
26.09.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Мариуполь
Желтая карточка
Д. Пуцлин
90'
+2
69'
Замена
А. Кащук
️️️️
С. Горбунов
Замена
P. Rebenok
️️️️
Р. Степанюк
66'
Замена
D. Vasin
️️️️
В. Кулач
66'
53'
Желтая карточка
Д. Топалов
Желтая карточка
А. Скляр
49'
16'
Желтая карточка
O. Bykov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
25
N. Yakubu
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Ворскла
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
77
Иван Песич
ЛВ
0
P. Rebenok
ЦП
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
4-4-3
25
14
Кане
44
Пердута
13
Яворский
6
Скляр
6
Пуцлин
5
Ндиайе
17
Чеснаков
10
Кулач
31
Ризнык
7
Степанюк
4-1-3-1-1
1
44
Чоботенко
21
70
Кирюханцев
95
Стасюк
6
Чех
12
Топалов
15
Мишнев
20
Горбунов
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Степанюк
0
0
7
Степанюк
10
Кулач
0
0
10
Кулач
20
Горбунов
7
Кащук
7
Кащук
20
Горбунов
Остались в запасе
Ворскла
Мариуполь
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
77
Иван Песич
ЛВ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
77
Иван Песич
ЛВ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
Остались в запасе
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Ворскла - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
Новости команд
Все
Ворскла
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+