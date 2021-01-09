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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Шарлеруа
Остенде - Шарлеруа: обзор матча 09 января 2021
Остенде
09.01.2021, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Шарлеруа
5'
Ф. Сакала
58'
Д. Хендри
63'
Э. Юлсагер
27'
Ш. Николсон
75'
K. Rezaei
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Шарлеруа
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Э. Юлсагер
90'
+3
81'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Бенчаиб
Замена
К. Макгихан
️️️️
К. Вандендрище
81'
75'
ГОЛ! 3:2!
K. Rezaei
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Гейе
72'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
А. Фрейр Скуласон
72'
ГОЛ! 3:1!
Э. Юлсагер
Пас отдал
Ф. Сакала
63'
61'
Замена
K. Rezaei
️️️️
М. Бруно
ГОЛ! 2:1!
Д. Хендри
58'
Желтая карточка
Б. Капон
47'
27'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Николсон
Пас отдал
А. Голизаде
Желтая карточка
А. Теате
25'
11'
Замена
G. Hendrickx
️️️️
S. Willems
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сакала
Пас отдал
А. Фрейр Скуласон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Антон Танге
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
23
Steeven Willems
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
77
Modou Diagne
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
8
Али Голизаде
ПВ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остенде
1
Bram Castro
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-3-3
28
Хуберт
3
Танге
13
Хендри
27
Капон
3
Теате
26
Вандендрище
22
Скуласон
17
Юлсагер
10
Сакала
0
29
Гейе
4-1-2-3
30
Пеннето
23
24
Дессоле
77
18
Кайембе
88
Мориока
8
Голизаде
7
Бенчаиб
11
Николсон
17
Бруно
30
29
Гейе
93
Тиам
93
Тиам
29
Гейе
17
Юлсагер
25
Бацнер
25
Бацнер
17
Юлсагер
22
Скуласон
7
Д'Хез
7
Д'Хез
22
Скуласон
26
Вандендрище
8
Макгихан
8
Макгихан
26
Вандендрище
23
22
22
23
17
Бруно
11
11
17
Бруно
7
Бенчаиб
91
Теодорчик
91
Теодорчик
7
Бенчаиб
Остались в запасе
Остенде
Шарлеруа
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
1
Bram Castro
ВР
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
15
Лукас Рибейро
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
9
Saido Berahino
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
1
Bram Castro
ВР
27
Marko Kvasina
ЦФ
Остались в запасе
15
Лукас Рибейро
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
9
Saido Berahino
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Остенде - Шарлеруа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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