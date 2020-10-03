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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ротор
Уфа - Ротор: обзор матча 03 октября 2020
Уфа
03.10.2020, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ротор
90'
+6
Желтая карточка
К. Колесниченко
Замена
Г. Агаларов
️️️️
А. Алиев
89'
84'
Желтая карточка
П. Матрикарди
84'
Желтая карточка
О. Алейник
Желтая карточка
А. Алиев
82'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
В. Кротов
78'
Замена
К. Фольмер
️️️️
Д. Сысуев
72'
65'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
И. Жигулев
Желтая карточка
О. Данченко
52'
Желтая карточка
Д. Сысуев
49'
45'
+1
Желтая карточка
И. Жигулев
Желтая карточка
К. Плиев
44'
30'
Желтая карточка
С. Гогуа
16'
Желтая карточка
Ф. Жуниор
Желтая карточка
Д. Табидзе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ротор
93
Йосип Чондрич
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Евгений Песегов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
50
Фламарион Жуниор
ПП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Ротор
56
Александр Довбня
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Николай Кипиани
ЛВ
8
Сергей Серченков
ПВ
59
Ярослав Щербин
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Беленов
5
Йокич
5
Табидзе
15
Плиев
55
Карп
94
Данченко
18
Камилов
10
Алиев
57
Кротов
75
Жамалетдинов
8
Сысуев
3-2-4-1
93
Чондрич
4
Кверквелия
30
Гогуа
5
Матрикарди
6
Макаров
5
Степанов
50
Жуниор
7
Песегов
10
Жигулев
34
Алейник
9
Муллин
8
Сысуев
9
Фольмер
9
Фольмер
8
Сысуев
10
Алиев
25
Агаларов
25
Агаларов
10
Алиев
57
Кротов
77
Бизяк
77
Бизяк
57
Кротов
10
Жигулев
9
Колесниченко
9
Колесниченко
10
Жигулев
Остались в запасе
Уфа
Ротор
99
Николай Гиоргобиани
АП
6
Ахмед Алибеков
ОП
4
Сергей Бородин
ЦЗ
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Николай Кипиани
ЛВ
59
Ярослав Щербин
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
6
Ахмед Алибеков
ОП
4
Сергей Бородин
ЦЗ
40
Алексей Чернов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Остались в запасе
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Николай Кипиани
ЛВ
59
Ярослав Щербин
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Уфа - Ротор
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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