Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Арсенал
Спартак - Арсенал: обзор матча 29 августа 2020
Спартак
29.08.2020, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
41'
А. Соболев
45+3'
С. Жиго
36'
Д. Хлусевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Арсенал
90'
Желтая карточка
Г. Чаушич
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Д. Ларссон
88'
84'
Замена
А. Довбня
️️️️
Д. Хлусевич
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Умяров
79'
78'
Замена
Г. Чаушич
️️️️
К. Кангва
78'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Г. Костадинов
Желтая карточка
С. Жиго
71'
68'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
В. Пантелеев
Замена
О. Урунов
️️️️
Г. Тил
68'
68'
Замена
Л. Банда
️️️️
Э. Кангва
Травма
Г. Тил
63'
Замена
Г. Тил
️️️️
З. Бакаев
57'
ГОЛ! 2:1!
С. Жиго
Пас отдал
Д. Ларссон
45'
+3
45'
Вторая желтая
Д. Лесовой
42'
Желтая карточка
В. Пантелеев
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
Пас отдал
З. Бакаев
41'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хлусевич
Пас отдал
К. Кангва
30'
Желтая карточка
А. Сокол
13'
Желтая карточка
Д. Лесовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Роберт Бауэр
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
83
Владислав Пантелеев
ОП
42
Кингс Кангва
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
10
Эванс Кангва
ПП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-2-1-1-2
98
Максименко
6
Айртон
14
Джикия
2
Жиго
39
Маслов
33
Крал
18
Умяров
47
Зобнин
7
Бакаев
7
Соболев
17
Ларссон
4-1-4-1
25
Нигматуллин
26
Хлусевич
90
Бурлак
88
Сокол
4
Бауэр
83
Пантелеев
10
Кангва
42
Кангва
70
Костадинов
88
Лесовой
55
Громыко
18
Умяров
38
Ещенко
38
Ещенко
18
Умяров
Тил
11
Урунов
11
Урунов
Тил
7
Бакаев
20
Тил
20
Тил
7
Бакаев
17
Ларссон
27
Мирзов
27
Мирзов
17
Ларссон
10
Кангва
19
Банда
19
Банда
10
Кангва
26
Хлусевич
56
Довбня
56
Довбня
26
Хлусевич
42
Кангва
23
Чаушич
23
Чаушич
42
Кангва
70
Костадинов
11
Ткачев
11
Ткачев
70
Костадинов
83
Пантелеев
23
Горбатенко
23
Горбатенко
83
Пантелеев
Остались в запасе
Спартак
Арсенал
61
Илья Голосов
ЛЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
61
Илья Голосов
ЛЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Спартак - Арсенал
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Новости команд
Все
Спартак
Арсенал
Ловчев прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
22:46
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
19:35
Умяров сказал, из-за кого разгорелся скандал в сборной России с участием Глушенкова
18:18
4
Ловчев не включил лидера РПЛ в тройку главных претендентов на чемпионство
16:16
6
Генич определил виновных в упущенной победе «Спартака» над «Динамо Мх»
15:59
9
Ловчев прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
22:46
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
19:35
Умяров сказал, из-за кого разгорелся скандал в сборной России с участием Глушенкова
18:18
4
Ловчев не включил лидера РПЛ в тройку главных претендентов на чемпионство
16:16
6
Генич определил виновных в упущенной победе «Спартака» над «Динамо Мх»
15:59
9
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+