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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 22 августа 2020
Урал
22.08.2020, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
3'
В. Подберезкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Краснодар
Желтая карточка
Д. Ефремов
86'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Д. Мишкич
84'
73'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
К. Ольссон
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Панюков
73'
72'
Желтая карточка
Ю. Газинский
62'
Желтая карточка
В. Классон
60'
Замена
С. Петров
️️️️
И. Смольников
60'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Д. Уткин
57'
Желтая карточка
К. Ольссон
57'
Желтая карточка
Д. Уткин
Замена
Д. Ефремов
️️️️
В. Подберезкин
55'
54'
Вторая желтая
Кайо
46'
Замена
Т. Вилена
️️️️
М. Сулейманов
46'
Замена
В. Классон
️️️️
М. Кутовой
23'
Желтая карточка
Кайо
ГОЛ! 1:0!
В. Подберезкин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
4-1-3-1-1
1
Помазун
13
Калинин
44
Рыков
93
Герасимов
15
Кулаков
8
Августиняк
33
Мишкич
5
Егорычев
92
Подберезкин
10
Бикфалви
11
Панюков
4-3-3
39
Сафонов
8
Смольников
14
Мартынович
31
Кайо
2
Рамирес
8
Ольссон
47
Уткин
18
Газинский
93
Сулейманов
33
Берг
90
Кутовой
92
Подберезкин
22
Ефремов
22
Ефремов
92
Подберезкин
33
Мишкич
92
Емельянов
92
Емельянов
33
Мишкич
11
Панюков
10
Караев
10
Караев
11
Панюков
8
Ольссон
15
Мацукатов
15
Мацукатов
8
Ольссон
47
Уткин
28
Сорокин
28
Сорокин
47
Уткин
8
Смольников
98
Петров
98
Петров
8
Смольников
93
Сулейманов
52
Вилена
52
Вилена
93
Сулейманов
90
Кутовой
7
Классон
7
Классон
90
Кутовой
Остались в запасе
Урал
Краснодар
51
Айхан Гусейнов
ПВ
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
51
Айхан Гусейнов
ПВ
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Урал - Краснодар
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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