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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Рубин
Сочи - Рубин: обзор матча 18 августа 2020
Сочи
18.08.2020, вторник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Рубин
44'
М. Мевля
85'
К. Нобоа
90+1'
И. Миладинович
67'
И. Игнатьев (П)
77'
Д. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Рубин
Желтая карточка
Э. Маммана
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
И. Миладинович
Пас отдал
К. Нобоа
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ф. Уремович
ГОЛ! 2:2!
К. Нобоа
85'
Замена
Э. Маммана
️️️️
И. Цаллагов
84'
83'
Замена
И. Коновалов
️️️️
И. Игнатьев
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Н. Бурмистров
83'
83'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
С. Бегич
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Макаров
Пас отдал
Х. Кварацхелия
73'
Замена
Д. Макаров
️️️️
С. Бакаев
Замена
И. Миладинович
️️️️
Э. Набиуллин
72'
Замена
А. Руденко
️️️️
Жоаозиньо
72'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Игнатьев
58'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
З. Давиташвили
ГОЛ! 1:0!
М. Мевля
Пас отдал
Жоаозиньо
44'
42'
Желтая карточка
И. Самошников
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Полоз
40'
12'
Желтая карточка
С. Бегич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сочи
9
Александр Руденко
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Никита Колдунов
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Андрей Боковой
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
3-3-2-2
35
Джанаев
32
Терехов
32
Мевля
99
Новосельцев
3
Набиуллин
15
Цаллагов
34
Маргасов
22
Жоаозиньо
16
Нобоа
7
Полоз
18
Бурмистров
4-1-2-2-1
99
Дюпин
22
Уремович
15
Старфельт
2
Бегич
71
Самошников
28
Абильдгор
7
Йевтич
22
Давиташвили
17
Бакаев
7
Кварацхелия
18
Игнатьев
18
Бурмистров
17
Бахтияров
17
Бахтияров
18
Бурмистров
3
Набиуллин
45
Миладинович
45
Миладинович
3
Набиуллин
15
Цаллагов
2
Маммана
2
Маммана
15
Цаллагов
22
Жоаозиньо
19
Руденко
19
Руденко
22
Жоаозиньо
7
Полоз
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Полоз
17
Бакаев
77
Макаров
77
Макаров
17
Бакаев
2
Бегич
23
Тарасов
23
Тарасов
2
Бегич
18
Игнатьев
17
Коновалов
17
Коновалов
18
Игнатьев
22
Давиташвили
21
Деспотович
21
Деспотович
22
Давиташвили
Остались в запасе
Сочи
Рубин
11
Андрей Боковой
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
8
Камиль Закиров
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Остались в запасе
8
Камиль Закиров
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Сочи - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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