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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 19 августа 2020
Динамо
19.08.2020, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
42'
М. Филипп (П)
45'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
Желтая карточка
Н. Моро
90'
+4
87'
Замена
К. Ковалев
️️️️
А. Ионов
Замена
А. Терехов
️️️️
К. Н'Жи
83'
Замена
В. Москвичев
️️️️
М. Филипп
82'
77'
Замена
Д. Тошевски
️️️️
Е. Чернов
77'
Замена
К. Хашимото
️️️️
М. Норманн
77'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Козлов
Замена
Н. Моро
️️️️
Д. Фомин
69'
67'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Р. Еременко
Замена
В. Карапузов
️️️️
С. Шиманьски
64'
Замена
С. Игбун
️️️️
Н. Комличенко
64'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
61'
54'
Желтая карточка
Э. Шомуродов
ГОЛ! 2:0!
Н. Комличенко
Пас отдал
С. Шиманьски
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Филипп
42'
34'
Желтая карточка
М. Норманн
Желтая карточка
К. Н'Жи
34'
16'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Евгеньев
18
Ордец
18
Паршивлюк
77
Каборе
74
Фомин
17
Шиманьски
9
Н'Жи
26
Филипп
27
Комличенко
4-1-2-2-1
30
Песьяков
34
Козлов
55
Осипенко
6
Хаджикадунич
23
Чернов
17
Норманн
10
Мамаев
26
Еременко
11
Ионов
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
17
Шиманьски
17
Карапузов
17
Карапузов
17
Шиманьски
26
Филипп
5
Москвичев
5
Москвичев
26
Филипп
74
Фомин
6
Моро
6
Моро
74
Фомин
9
Н'Жи
11
Терехов
11
Терехов
9
Н'Жи
27
Комличенко
44
Игбун
44
Игбун
27
Комличенко
11
Ионов
20
Ковалев
20
Ковалев
11
Ионов
26
Еременко
15
Глебов
15
Глебов
26
Еременко
17
Норманн
42
Хашимото
42
Хашимото
17
Норманн
34
Козлов
19
Байрамян
19
Байрамян
34
Козлов
23
Чернов
9
Тошевски
9
Тошевски
23
Чернов
Остались в запасе
Динамо
Ростов
18
Григорий Морозов
ЛЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Ростов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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