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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ротор
Динамо - Ротор: обзор матча 15 августа 2020
Динамо
15.08.2020, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ротор
Желтая карточка
Ш. Каборе
88'
86'
Замена
А. Байрыев
️️️️
Е. Песегов
74'
Желтая карточка
М. Султонов
71'
Желтая карточка
И. Жигулев
Замена
В. Карапузов
️️️️
С. Шиманьски
71'
Желтая карточка
К. Н'Жи
70'
51'
Желтая карточка
О. Кожемякин
Замена
М. Филипп
️️️️
С. Игбун
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Гогуа
Желтая карточка
С. Игбун
45'
23'
Желтая карточка
С. Макаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ротор
56
Александр Довбня
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Евгений Песегов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Ротор
34
Никита Репин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Сергей Серченков
ПВ
4-2-2-2
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Евгеньев
18
Ордец
18
Паршивлюк
74
Фомин
77
Каборе
17
Шиманьски
9
Н'Жи
27
Комличенко
44
Игбун
3-2-3-1-1
56
Довбня
5
Пискунов
22
Кожемякин
30
Гогуа
6
Макаров
5
Степанов
7
Песегов
10
Жигулев
34
Алейник
28
Султонов
9
Муллин
17
Шиманьски
17
Карапузов
17
Карапузов
17
Шиманьски
44
Игбун
26
Филипп
26
Филипп
44
Игбун
7
Песегов
28
Байрыев
28
Байрыев
7
Песегов
Остались в запасе
Динамо
Ротор
18
Григорий Морозов
ЛЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Никита Репин
ВР
3
Армен Манучарян
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Никита Репин
ВР
3
Армен Манучарян
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Динамо - Ротор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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