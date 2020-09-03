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Расписание матчей
Лига наций
Германия - Испания
Германия - Испания: обзор матча 03 сентября 2020
Германия
03.09.2020, четверг, 21:45
Лига наций, группа A4, 1 тур
1 : 1
Завершен
Испания
51'
Т. Вернер
90+6'
Х. Луис Гайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Испания
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Гайя
Пас отдал
Родриго
Замена
Р. Кох
️️️️
Т. Вернер
90'
+1
80'
Замена
О. Родригес
️️️️
Ф. Руис
Замена
С. Сердар
️️️️
И. Гюндоган
74'
Замена
М. Гинтер
️️️️
Л. Сане
63'
57'
Замена
М. Мерино
️️️️
С. Бускетс
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Р. Госенс
51'
46'
Замена
А. Фати
️️️️
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Германия
12
Бернд Лено
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
20
Суат Сердар
ЦП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Испания
23
Унаи Симон
ВР
13
Кепа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Микель Мерино
ЦП
18
Оскар Родригес
АП
10
Дани Ольмо
АП
9
Жерар Морено
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Трапп
21
Госенс
15
Зюле
15
Керер
2
Рюдигер
23
Джан
21
Гюндоган
8
Кроос
7
Дракслер
19
Сане
11
Вернер
3-3-2-1-1
1
Де Хеа
22
Навас
4
Торрес
15
Рамос
2
Карвахаль
5
Бускетс
14
Гайя
8
Руис
10
Алькантара
7
Торрес
9
Родриго
11
Вернер
3
Кох
3
Кох
11
Вернер
19
Сане
4
Гинтер
4
Гинтер
19
Сане
21
Гюндоган
20
Сердар
20
Сердар
21
Гюндоган
22
Навас
25
Фати
25
Фати
22
Навас
8
Руис
18
Родригес
18
Родригес
8
Руис
5
Бускетс
6
Мерино
6
Мерино
5
Бускетс
Остались в запасе
Германия
Испания
12
Бернд Лено
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Унаи Симон
ВР
13
Кепа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Родри
ОП
10
Дани Ольмо
АП
9
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
13
Кепа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Родри
ОП
10
Дани Ольмо
АП
9
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Германия - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
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