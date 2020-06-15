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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Денизлиспор
Сивасспор - Денизлиспор: обзор матча 15 июня 2020
Сивасспор
15.06.2020, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Денизлиспор
45+2'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Денизлиспор
Замена
И. Кофи
️️️️
Э. Килинк
90'
+3
Желтая карточка
Д. Османпаша
77'
70'
Замена
S. SahintÃ¼rk
️️️️
H. Sacko
Замена
А. Коне
️️️️
У. Чифтци
70'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Э. Йесилюрт
64'
61'
Замена
M. Kibong Mbamba
️️️️
О. Онази
Желтая карточка
Ф. Аксой
55'
46'
Замена
О. Онази
️️️️
О. Эступиньян
46'
Замена
T. Lopes
️️️️
O. Sahan
Замена
З. Эрдал
️️️️
М. Хакан Яндас
46'
45'
+5
Желтая карточка
H. Rodallega
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
Клаудемир
45'
+2
44'
Красная карточка
З. Явру
Желтая карточка
Э. Килинк
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Денизлиспор
25
Tolgahan Acar
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
11
Hugo Rodallega
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
4-3-3
30
Самасса
26
Ярдымджи
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
6
Клаудемир
20
Аксой
8
Яндас
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
11
Килинк
4-5-1
25
22
15
21
18
Явру
11
22
Муравски
9
70
10
19
Эступиньян
8
Яндас
58
Эрдал
58
Эрдал
8
Яндас
17
Йесилюрт
7
Озтекин
7
Озтекин
17
Йесилюрт
11
Килинк
5
Кофи
5
Кофи
11
Килинк
3
Чифтци
2
Коне
2
Коне
3
Чифтци
70
2
2
70
Онази
6
6
Онази
19
Эступиньян
12
Онази
12
Онази
19
Эступиньян
9
11
11
9
Остались в запасе
Сивасспор
Денизлиспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
Главный тренер
Месут Баккал
Статистика матча Сивасспор - Денизлиспор
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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