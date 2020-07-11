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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Морейренcе
Белененсеш - Морейренcе: обзор матча 11 июля 2020
Белененсеш
11.07.2020, суббота, 21:15
Португалия. Примейра, 31 тур
0 : 1
Завершен
Морейренcе
50'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Морейренcе
Пенальти не реализован!
N. Coelho
90'
+9
Желтая карточка
Шоу
90'
87'
Замена
Ибрахима
️️️️
A. Soares
87'
Замена
J. AurÃ©lio
️️️️
D.
81'
Желтая карточка
F. Abreu
Замена
R.
️️️️
М. Кассьерра
78'
74'
Замена
Ф. Пачеко
️️️️
Н. Сантуш
71'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
P. Nuno
71'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Л. Сингх
Замена
A. Keita
️️️️
М. Матиас
64'
Замена
Д. Калила
️️️️
Т. Эшгайю
64'
50'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сантуш
Желтая карточка
Т. Эшгайю
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
12
Эрве Коффи
ВР
12
Тибанг Пете
ЦЗ
66
Nuno Coelho
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
14
Шоу
ЦП
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
16
Сори Мане
ЦП
20
Djavan
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
34
Danny
ЦП
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
0
A. Keita
ЦФ
Морейренcе
88
Pedro Trigueira
ВР
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
6
Фабио Пачеко
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
20
L. Machado
ЦФ
18
NenÃª
ЦФ
4-3-3
12
Коффи
12
Пете
28
Лима
5
66
28
Эшгайю
14
Шоу
31
7
9
Кассьерра
77
Матиас
2-5-1-2
14
Пасинато
5
33
11
Сингх
22
Соареш
10
Сантуш
16
Мане
6
27
29
20
28
Эшгайю
2
Калила
2
Калила
28
Эшгайю
9
Кассьерра
75
75
9
Кассьерра
77
Матиас
0
0
77
Матиас
11
Сингх
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
11
Сингх
20
2
2
20
10
Сантуш
6
Пачеко
6
Пачеко
10
Сантуш
6
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
27
20
Ауашерия
20
Ауашерия
27
Остались в запасе
Белененсеш
Морейренcе
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
88
Pedro Trigueira
ВР
20
L. Machado
ЦФ
18
NenÃª
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
20
L. Machado
ЦФ
18
NenÃª
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Белененсеш - Морейренcе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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Белененсеш
Морейренcе
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
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