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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Тондела
Белененсеш - Тондела: обзор матча 01 июля 2020
Белененсеш
01.07.2020, среда, 21:00
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 1
Завершен
Тондела
39'
М. Кассьерра
9'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Тондела
Желтая карточка
Т. Эшгайю
89'
88'
Замена
Шавьер
️️️️
R.
Замена
A. Keita
️️️️
S. Varela
83'
74'
Желтая карточка
R. Alves
72'
Замена
T. Strkalj
️️️️
R.
68'
Замена
J. Rubio Toro
️️️️
Д. Мурильо
Замена
S. Varela
️️️️
Шоу
63'
53'
Вторая желтая
J. Jaquite
51'
Желтая карточка
J. Jaquite
Желтая карточка
N. Coelho
49'
48'
Желтая карточка
R.
Замена
R. Ferreira
️️️️
Т. Пете
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Кассьерра
Пас отдал
L.
39'
Желтая карточка
Т. Пете
28'
23'
Желтая карточка
Ф. Муфи
9'
ГОЛ! 0:1!
R.
Пас отдал
Пепелу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
12
Тибанг Пете
ЦЗ
66
Nuno Coelho
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
14
Шоу
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
77
Марко Матиас
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
8
Жоау Педру
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
18
Пепелу
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
30
Richard
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Белененсеш
2
Диогу Калила
ЦЗ
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
34
Danny
ЦП
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
0
A. Keita
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
33
Марко Петкович
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
8
Johnathan Rubio Toro
ЦП
20
Пите
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
4-3-3
99
Морейра
12
Пете
28
Лима
5
66
28
Эшгайю
14
Шоу
8
Сантуш
7
9
Кассьерра
77
Матиас
4-4-2
14
Рамос
18
Муфи
20
Феррейра
34
23
5
18
Пепелу
7
Мурильо
8
Педру
19
30
12
Пете
24
24
12
Пете
14
Шоу
0
0
14
Шоу
0
0
7
Мурильо
8
8
7
Мурильо
19
19
19
19
30
16
Шавьер
16
Шавьер
30
Остались в запасе
Белененсеш
Тондела
2
Диогу Калила
ЦЗ
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
34
Danny
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
30
Бабакар Ниасс
ВР
33
Марко Петкович
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Пите
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
2
Диогу Калила
ЦЗ
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
34
Danny
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
33
Марко Петкович
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Пите
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Белененсеш - Тондела
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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