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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Мариуполь
Ворскла - Мариуполь: обзор матча 16 июля 2020
Ворскла
16.07.2020, четверг, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 9 тур
1 : 2
Завершен
Мариуполь
46'
Е. Павлюк
56'
В. Чурко (П)
86'
И. Кирюханцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Мариуполь
86'
ГОЛ! 1:2!
И. Кирюханцев
78'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
O. Bykov
69'
Желтая карточка
O. Bykov
66'
Желтая карточка
Д. Мишнев
59'
Желтая карточка
А. Кулаков
57'
Замена
Д. Топалов
️️️️
В. Корниенко
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Чурко
ГОЛ! 1:0!
Е. Павлюк
46'
46'
Замена
В. Чурко
️️️️
А. Кащук
23'
Замена
Д. Дава
️️️️
С. Чоботенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
91
Максим Мельничук
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Юрий Козыренко
АП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
13
Oleg Vlasov
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
52
Daniil Semiyet
ЦФ
24
Radion Posevkin
ЦФ
32
Yegor Kutsenko
ЦФ
35
Denis Halata
ЦФ
0
A. Bilyi
ЦФ
Мариуполь
33
Artem Pospelov
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
3-3-1-4
18
Павлюк
37
Дубко
25
91
Мельничук
38
Челядин
2
Дмитрук
7
Козыренко
42
21
21
Кравчук
13
3-2-3-2
1
34
Муравский
44
Чоботенко
21
28
Полегенько
9
Корниенко
15
Мишнев
77
Игнатенко
5
Федорчук
10
Кулаков
7
Кащук
44
Чоботенко
5
Дава
5
Дава
44
Чоботенко
21
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
21
9
Корниенко
12
Топалов
12
Топалов
9
Корниенко
7
Кащук
11
Чурко
11
Чурко
7
Кащук
Остались в запасе
Ворскла
Мариуполь
4
Богдан Чуев
ЦЗ
52
Daniil Semiyet
ЦФ
24
Radion Posevkin
ЦФ
32
Yegor Kutsenko
ЦФ
35
Denis Halata
ЦФ
0
A. Bilyi
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦП
77
Павел Исенко
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
6
Максим Чех
ОП
22
Илья Путря
ПЗ
33
Artem Pospelov
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
4
Богдан Чуев
ЦЗ
52
Daniil Semiyet
ЦФ
24
Radion Posevkin
ЦФ
32
Yegor Kutsenko
ЦФ
35
Denis Halata
ЦФ
0
A. Bilyi
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦП
77
Павел Исенко
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
Остались в запасе
6
Максим Чех
ОП
22
Илья Путря
ПЗ
33
Artem Pospelov
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Ворскла - Мариуполь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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