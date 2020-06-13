Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла: обзор матча 13 июня 2020
Мариуполь
13.06.2020, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
74'
Д. Топалов
59'
N. Yakubu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Ворскла
90'
+5
Красная карточка
И. Пердута
90'
+4
Желтая карточка
V. Sapay
90'
Замена
V. Baienko
️️️️
А. Скляр
Замена
I. Tyshchenko
️️️️
Д. Игнатенко
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Топалов
Пас отдал
В. Корниенко
74'
73'
Замена
️️️️
В. Кулач
66'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
Р. Степанюк
Замена
В. Корниенко
️️️️
И. Кирюханцев
65'
Замена
А. Кащук
️️️️
В. Чурко
65'
Замена
Д. Дава
️️️️
С. Яворский
65'
59'
ГОЛ! 0:1!
N. Yakubu
Пас отдал
В. Кулач
46'
Замена
N. Yakubu
️️️️
E. Sehic
27'
Желтая карточка
Д. Пуцлин
Желтая карточка
Д. Игнатенко
23'
Желтая карточка
O. Bykov
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
86
Ruslan Fomin
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Ворскла
44
Игорь Пердута
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
0
E. Sehic
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Мариуполь
33
Artem Pospelov
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
Ворскла
0
V. Baienko
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
3-2-2-3
1
13
Яворский
21
70
Кирюханцев
34
Муравский
28
Полегенько
77
Игнатенко
15
Мишнев
86
11
Чурко
11
Панюков
3-5-3
44
Пердута
0
14
Кане
17
Чеснаков
0
6
Скляр
6
Пуцлин
5
Ндиайе
10
Кулач
7
Степанюк
31
Ризнык
70
Кирюханцев
9
Корниенко
9
Корниенко
70
Кирюханцев
13
Яворский
5
Дава
5
Дава
13
Яворский
77
Игнатенко
19
19
77
Игнатенко
Кулаков
12
Топалов
12
Топалов
Кулаков
11
Чурко
7
Кащук
7
Кащук
11
Чурко
6
Скляр
0
0
6
Скляр
0
25
25
0
7
Степанюк
21
Кравчук
21
Кравчук
7
Степанюк
Остались в запасе
Мариуполь
Ворскла
33
Artem Pospelov
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
Остались в запасе
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Мариуполь - Ворскла
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Ворскла
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+