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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - СПАЛ
Милан - СПАЛ: обзор матча 15 января 2020
Милан
15.01.2020, среда, 20:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
СПАЛ
20'
К. Пентек
44'
С. Кастильехо
66'
Т. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - СПАЛ
84'
Желтая карточка
Б. Саламон
72'
Желтая карточка
Игор
ГОЛ! 3:0!
Т. Эрнандес
66'
61'
Желтая карточка
А. Мургиа
ГОЛ! 2:0!
С. Кастильехо
Пас отдал
К. Пентек
44'
Желтая карточка
С. Кастильехо
41'
Желтая карточка
А. Конти
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
И. Беннасер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
44
Игор
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Милан
31
Асмир Бегович
ВР
59
Маттео Сончин
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
10
Маттиа Валоти
ЦП
4-3-2-1
17
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
24
Кьер
13
Конти
7
Бонавентура
10
Беннасер
33
Крунич
9
Ребич
70
Кастильехо
9
Пентек
2-2-1-2
11
Мургиа
34
Викари
4
Томович
6
Дабо
8
Янкович
7
Стрефецца
9
Палоски
10
Флоккари
Остались в запасе
Милан
СПАЛ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Лукас Пакета
АП
31
Асмир Бегович
ВР
59
Маттео Сончин
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Лукас Пакета
АП
31
Асмир Бегович
ВР
59
Маттео Сончин
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Милан - СПАЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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