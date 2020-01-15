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Милан - СПАЛ

15.01.2020, Среда, 20:00 мск Италия. Кубок, 1/8 финала Милан - СПАЛ
Италия. Серия А (2019/2020)
10 тур
31 октября, четверг 23:00 Милан 1:0 СПАЛ
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 16:00 СПАЛ 2:3 Милан
19 тур
29 декабря, суббота 22:30 Милан 2:1 СПАЛ
Италия. Серия А (2017/2018)
24 тур
10 февраля, суббота 17:00 СПАЛ 0:4 Милан
5 тур
20 сентября, среда 21:45 Милан 2:0 СПАЛ
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