Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Зюлте-Варегем
Остенде - Зюлте-Варегем: обзор матча 22 февраля 2020
Остенде
22.02.2020, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
24'
А. Фрейр Скуласон (П)
33'
Д. Марк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Зюлте-Варегем
70'
Желтая карточка
Д. Де Фаув
67'
Желтая карточка
Д. Марк
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Марк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Фрейр Скуласон
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
10
Ренато Нето
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Зюлте-Варегем
25
Дамьен Марк
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
9
Джанни Бруно
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
19
Бассем Срарфи
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
2-2-1
28
Дютуа
4
Фас
25
Санне
10
Нето
22
Скуласон
26
Ньян
4-1-3
14
Уолш
3
Бодри
2
Де Фаув
25
Марк
91
Домпе
9
Фоссен
9
Ларин
9
Бруно
Остались в запасе
Остенде
Зюлте-Варегем
40
Фабрис Ондоа
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
19
Бассем Срарфи
ПВ
69
Луи Бостин
ВР
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
40
Фабрис Ондоа
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
69
Луи Бостин
ВР
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Остенде - Зюлте-Варегем
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+