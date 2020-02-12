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Материалы

Интер - Милан

09.02.2020, Воскресенье, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Серия А, 23 тур Интер - Милан
Италия. Серия А (2019/2020)
4 тур
21 сентября, суббота 21:45 Милан 0:2 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 22:30 Милан 2:3 Интер
9 тур
21 октября, воскресенье 21:30 Интер 1:0 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
27 тур
4 апреля, среда 19:30 Милан 0:0 Интер
8 тур
15 октября, воскресенье 21:45 Интер 3:2 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
27 декабря, среда 22:45 Милан 1:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 13:30 Интер 2:2 Милан
13 тур
20 ноября, воскресенье 22:45 Милан 2:2 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 22:45 Милан 3:0 Интер
3 тур
13 сентября, воскресенье 21:45 Интер 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 21:45 Интер 0:0 Милан
12 тур
23 ноября, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 22:45 Милан 1:0 Интер
17 тур
22 декабря, воскресенье 23:45 Интер 1:0 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
24 февраля, воскресенье 23:45 Интер 1:1 Милан
7 тур
7 октября, воскресенье 22:45 Милан 0:1 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 22:45 Интер 4:2 Милан
18 тур
15 января, воскресенье 23:45 Милан 0:1 Интер
Суперкубок Италии 2011
Финал
6 августа, суббота 16:00 Милан 2:1 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 22:45 Милан 3:0 Интер
12 тур
14 ноября, воскресенье 22:45 Интер 0:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
24 января, воскресенье 22:45 Интер 2:0 Милан
2 тур
29 августа, суббота 22:45 Милан 0:4 Интер
Товарищеские матчи 2009

14 августа, пятница 23:30 Милан 0:1 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 22:30 Интер 2:1 Милан
5 тур
28 сентября, воскресенье 22:30 Милан 1:0 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:1 Интер
17 тур
23 декабря, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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    Рейтинг: +7395

    Старикан 10 февраля 2020, 08:15

    Да уж... бомбическая игра!

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    Рейтинг: +535

    Aleksey! 9 февраля 2020, 23:44

    Златан - пушка!

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    Рейтинг: +1484

    elessar arnor > Aleksey! 10 февраля 2020, 00:10

    он невероятно крут

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