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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Мариуполь
Десна - Мариуполь: обзор матча 29 февраля 2020
Десна
29.02.2020, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Мариуполь
12'
А. Тотовицкий
21'
А. Тотовицкий
58'
А. Филиппов (П)
90+2'
В. Калитвинцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Мариуполь
ГОЛ! 4:0!
В. Калитвинцев
90'
+2
Замена
️️️️
Ф. Будковский
81'
Замена
️️️️
Е. Картушов
69'
66'
Замена
️️️️
Д. Топалов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Филиппов
58'
53'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
ГОЛ! 2:0!
А. Тотовицкий
21'
20'
Желтая карточка
Д. Дава
19'
Желтая карточка
Д. Дава
ГОЛ! 1:0!
А. Тотовицкий
12'
6'
Желтая карточка
С. Чоботенко
5'
Желтая карточка
С. Чоботенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
19
A. Favorov
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
86
Ruslan Fomin
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Егор Картушов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Мариуполь
33
Artem Pospelov
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
3-3-2-3
19
5
Тамм
4
Гитченко
8
9
Арвеладзе
45
Калитвинцев
77
Мостовой
5
Тотовицкий
44
17
Кузык
9
Филиппов
4-4-2
1
5
Дава
19
44
Чоботенко
70
Кирюханцев
77
Игнатенко
5
Федорчук
20
Горбунов
15
Мишнев
11
Чурко
86
11
Картушов
11
Картушов
28
Будковский
28
Будковский
12
Топалов
12
Топалов
Остались в запасе
Десна
Мариуполь
22
Ефим Конопля
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Artem Pospelov
ВР
7
Алексей Кащук
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Остались в запасе
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Artem Pospelov
ВР
7
Алексей Кащук
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Десна - Мариуполь
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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1
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2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
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