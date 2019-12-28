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Вулверхэмптон - Манчестер Сити

27.12.2019, Пятница, 22:45 мск Вулверхэмптон, стадион Мулинекс Англия. Премьер-лига, 19 тур Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
8 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
14 января, понедельник 23:00 Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон
3 тур
25 августа, суббота 14:30 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
24 октября, вторник 22:00 Манчестер Сити 0:0
(4:1)п		 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Вулверхэмптон 0:2 Манчестер Сити
10 тур
29 октября, суббота 18:00 Манчестер Сити 3:1 Вулверхэмптон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 22:45 Вулверхэмптон 2:5 Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
15 января, суббота 18:00 Манчестер Сити 4:3 Вулверхэмптон
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 22:45 Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити
3 тур
22 августа, суббота 18:00 Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +334

    maratagliulin 28 декабря 2019, 13:56

    У английских судей надо перед каждым матчем проверять зрение - красной карточки не было

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