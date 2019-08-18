Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ростов
Уфа - Ростов: обзор матча 18 августа 2019
Уфа
18.08.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
40'
С. Игбун
79'
С. Игбун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ростов
Желтая карточка
Б. Йокич
90'
+4
Желтая карточка
А. Сухов
90'
Замена
А. Козлов
️️️️
С. Игбун
82'
ГОЛ! 2:0!
С. Игбун
79'
Замена
А. Голубев
️️️️
Д. Емельянов
77'
75'
Замена
Д. Хаджикадунич
️️️️
Д. Чистяков
74'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
Замена
Б. Йокич
️️️️
А. Алиев
62'
56'
Замена
А. Саплинов
️️️️
А. Зуев
46'
Замена
Р. Еременко
️️️️
И. Попов
40'
Желтая карточка
С. Песьяков
ГОЛ! 1:0!
С. Игбун
Пас отдал
А. Пуцко
40'
Желтая карточка
Д. Емельянов
22'
18'
Желтая карточка
Д. Глебов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Ростов
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Беленов
24
Неделчару
15
Пуцко
5
Табидзе
33
Сухов
74
Фомин
55
Карп
99
Емельянов
10
Алиев
99
Гиоргобиани
44
Игбун
4-2-1-2-1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
23
Чернов
17
Норманн
15
Глебов
71
Попов
11
Ионов
17
Зуев
14
Шомуродов
10
Алиев
5
Йокич
5
Йокич
10
Алиев
99
Емельянов
50
Голубев
50
Голубев
99
Емельянов
44
Игбун
32
Козлов
32
Козлов
44
Игбун
78
Чистяков
6
Хаджикадунич
6
Хаджикадунич
78
Чистяков
71
Попов
26
Еременко
26
Еременко
71
Попов
17
Зуев
55
Саплинов
55
Саплинов
17
Зуев
Остались в запасе
Уфа
Ростов
57
Вячеслав Кротов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Уфа - Ростов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Уфа
Ростов
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
10:20
Беленов ответил, будут ли игроки «Уфы» бойкотировать матчи на фоне долгов
Вчера, 23:35
Клуб Первой лиги с опытом еврокубков может отправиться в Небесную лигу
Вчера, 17:55
1
Мостовой: «Почему никто не говорит про «Ростов»? Все рты закрыли!»
Вчера, 17:00
26
В «Ростове» высказались о трансфере 18-летнего вратаря в «Спартак»
Вчера, 16:16
5
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
10:20
Беленов ответил, будут ли игроки «Уфы» бойкотировать матчи на фоне долгов
Вчера, 23:35
Клуб Первой лиги с опытом еврокубков может отправиться в Небесную лигу
Вчера, 17:55
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 08:54
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Мостовой: «Почему никто не говорит про «Ростов»? Все рты закрыли!»
Вчера, 17:00
26
В «Ростове» высказались о трансфере 18-летнего вратаря в «Спартак»
Вчера, 16:16
5
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
Вчера, 10:34
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
Вчера, 00:14
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+