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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 04 августа 2019
Рубин
04.08.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
41'
Ф. Чалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
89'
Замена
К. Кучаев
️️️️
К. Бистрович
Желтая карточка
В. Подберезкин
85'
Замена
Е. Марков
️️️️
Б. Микелтадзе
81'
Желтая карточка
Ф. Уремович
76'
68'
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Сигурдссон
66'
Желтая карточка
И. Обляков
Замена
Н. Кипиани
️️️️
П. Могилевец
65'
64'
Желтая карточка
К. Бистрович
Желтая карточка
Б. Микелтадзе
60'
50'
Желтая карточка
И. Ахметов
46'
Замена
К. Набабкин
️️️️
И. Дивеев
41'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Зурико Давиташвили
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
3-5-2
99
Дюпин
5
Степанов
28
Сорокин
22
Уремович
17
Коновалов
28
Могилевец
92
Подберезкин
94
Данченко
22
Давиташвили
99
Микелтадзе
9
Кьяртанссон
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
31
Шарлия
78
Дивеев
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Влашич
10
Сигурдссон
10
Обляков
63
Чалов
28
Могилевец
7
Кипиани
7
Кипиани
28
Могилевец
99
Микелтадзе
20
Марков
20
Марков
99
Микелтадзе
8
Бистрович
18
Кучаев
18
Кучаев
8
Бистрович
10
Сигурдссон
15
Бийол
15
Бийол
10
Сигурдссон
78
Дивеев
14
Набабкин
14
Набабкин
78
Дивеев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
1
Давид Волк
ВР
8
Максим Седов
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
Главный тренер
Эдуардо Докампо
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
1
Давид Волк
ВР
8
Максим Седов
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Рубин - ЦСКА
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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