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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Сочи
Спартак - Сочи: обзор матча 13 июля 2019
Спартак
13.07.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
90+3'
С. Жиго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Сочи
ГОЛ! 1:0!
С. Жиго
Пас отдал
Фернандо
90'
+3
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Адриано
79'
Желтая карточка
Л. Адриано
76'
76'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Н. Калугин
Желтая карточка
Э. Понсе
72'
68'
Желтая карточка
И. Новосельцев
67'
Замена
В. Обухов
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
М. Игнатов
️️️️
Джано
65'
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Ломовицкий
61'
58'
Замена
А. Карапетян
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
Н. Рассказов
56'
42'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Желтая карточка
А. Ломовицкий
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
7
Джано
ЛП
20
Фернандо
ОП
7
Зелимхан Бакаев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
3-1-3-2-1
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
20
Фернандо
7
Джано
47
Зобнин
7
Бакаев
11
Ломовицкий
15
Рассказов
4
Адриано
3-3-2-2
12
Заболотный
99
Новосельцев
45
Миладинович
44
Калугин
34
Маргасов
15
Цаллагов
3
Набиуллин
7
Песегов
53
Казаев
18
Бурмистров
7
Полоз
7
Джано
8
Игнатов
8
Игнатов
7
Джано
11
Ломовицкий
9
Понсе
9
Понсе
11
Ломовицкий
4
Адриано
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
4
Адриано
44
Калугин
30
Кудряшов
30
Кудряшов
44
Калугин
18
Бурмистров
13
Обухов
13
Обухов
18
Бурмистров
7
Полоз
87
Карапетян
87
Карапетян
7
Полоз
Остались в запасе
Спартак
Сочи
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Спартак - Сочи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
0 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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