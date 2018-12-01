Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Остенде
Зюлте-Варегем - Остенде: обзор матча 01 декабря 2018
Зюлте-Варегем
01.12.2018, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Остенде
8'
Х. Харбауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Остенде
Желтая карточка
С. Уолш
79'
Желтая карточка
Д. Де Фаув
44'
39'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
ГОЛ! 1:0!
Х. Харбауи
Пас отдал
М. Хейлен
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остенде
40
Фабрис Ондоа
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
3-2-1-1-2
1
Боссут
13
Хейлен
23
Бюрки
2
Де Фаув
3
Бодри
14
Уолш
14
де Паув
10
Бонгонда
14
Силла
99
Харбауи
3-3
40
Ондоа
27
Капон
6
Ломбертс
28
Де Бок
55
Канесин
26
Вандендрище
43
Копман
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Остенде
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
28
Вилльям Дютуа
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Зюлте-Варегем - Остенде
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Регенбоогстадион
Новости команд
Все
Зюлте-Варегем
Остенде
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+