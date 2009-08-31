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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлург
Динамо К - Металлург: обзор матча 31 августа 2009
Динамо К
31.08.2009, понедельник, 20:00
Чемпионат Украины, 6 тур
3 : 1
Завершен
Металлург
38'
М. Нинкович
44'
А. Ярмоленко
90+5'
А. Шевченко (П)
42'
Ч. Танаса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлург
+5
Желтая карточка
В. Дишленкович
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Шевченко
+5
Замена
Бетао
️️️️
О. Гусев
+4
Желтая карточка
Л. Алмейда
+2
Замена
Е. Хачериди
️️️️
Юссуф
Замена
️️️️
А. Годин
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
Фабиньо
️️️️
Ч. Танаса
Желтая карточка
Д. Лазич
Замена
А. Шевченко
️️️️
Д. Гармаш
Замена
️️️️
А. Воловик
ГОЛ! 2:1!
А. Ярмоленко
ГОЛ! 1:1!
Ч. Танаса
ГОЛ! 1:0!
М. Нинкович
Желтая карточка
А. Воловик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
0
Сергей Билозор
ЦЗ
20
Фабиньо
ЦП
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
3-4-2-1
31
Богуш
10
Маграо
24
Юссуф
44
Алмейда
5
Вукоевич
26
Еременко
36
Нинкович
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
0
Милевский
4-3-1-2
81
Дишленкович
28
Мариу Сержиу
44
Чечер
13
Коротецкий
4
Воловик
22
Мхитарян
11
Годин
10
Лазич
18
Димитров
39
Санни Кингсли
22
Танаса
24
Юссуф
34
Хачериди
34
Хачериди
24
Юссуф
20
Гусев
3
Бетао
3
Бетао
20
Гусев
19
Гармаш
7
Шевченко
7
Шевченко
19
Гармаш
22
Танаса
20
Фабиньо
20
Фабиньо
22
Танаса
Остались в запасе
Динамо К
Металлург
1
Александр Шовковский
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
0
Сергей Билозор
ЦЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
Остались в запасе
0
Сергей Билозор
ЦЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Динамо К - Металлург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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