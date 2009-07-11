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Расписание матчей
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 11 июля 2009
Динамо К
11.07.2009, суббота, 21:45
Суперкубок Украины
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Ворскла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Ворскла
Пенальти не реализован!
А. Даллку
ГОЛ!
А. Ярмоленко
4:2
Пенальти не реализован!
Ф. Деспотовски
ГОЛ!
Р. Еременко
3:2
ГОЛ!
Й. Маркоски
2:2
ГОЛ!
С. Кравченко
2:1
ГОЛ!
Д. Цурри
1:1
ГОЛ!
М. Нинкович
1:0
Замена
Р. Безус
️️️️
Д. Кулаков
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Замена
Р. Зозуля
️️️️
О. Гусев
Замена
М. Нинкович
️️️️
Т. Гиоане
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Замена
С. Кравченко
️️️️
А. Алиев
Травма
А. Алиев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЛФ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
20
Олег Гусев
РФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Филип Деспотовски
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
36
Милош Нинкович
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
90
Роман Безус
ЦП
18
Роман Локтионов
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
4-2-1-3
1
Шовковский
30
Эль Каддури
3
Бетао
34
Хачериди
26
Еременко
0
Гиоане
5
Вукоевич
88
Алиев
7
Ярмоленко
0
Милевский
20
Гусев
3-2-3-1-1
1
Долганский
15
Кулаков
4
Даллку
17
Чеснаков
16
Ярмаш
6
Цурри
0
Деспотовски
32
Красноперов
7
Есин
10
Маркоски
17
Сачко
0
Гиоане
36
Нинкович
36
Нинкович
0
Гиоане
88
Алиев
14
Кравченко
14
Кравченко
88
Алиев
20
Гусев
10
Зозуля
10
Зозуля
20
Гусев
15
Кулаков
90
Безус
90
Безус
15
Кулаков
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
23
Александр Рыбка
ВР
77
Карлос Корреа
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
18
Роман Локтионов
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
77
Карлос Корреа
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
Остались в запасе
18
Роман Локтионов
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Динамо К - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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