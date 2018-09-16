Олимпик - Мариуполь

|22 тур
|4 марта, воскресенье
|15:00
|Мариуполь
|1:0
|Олимпик
|11 тур
|30 сентября, суббота
|14:00
|Олимпик
|3:2
|Мариуполь
|22 тур
|4 марта, воскресенье
|15:00
|Мариуполь
|1:0
|Олимпик
|11 тур
|30 сентября, суббота
|14:00
|Олимпик
|3:2
|Мариуполь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|23
|19
|3
|1
|53:9
|+44
|60
|2.
|Динамо К
|23
|17
|2
|4
|43:13
|+30
|53
|3.
|Александрия
|23
|12
|5
|6
|31:20
|+11
|41
|4.
|Мариуполь
|23
|9
|6
|8
|27:35
|-8
|33
|5.
|Заря
|23
|8
|8
|7
|30:23
|+7
|32
|6.
|Десна
|23
|9
|4
|10
|25:24
|+1
|31
|7.
|Львов
|23
|7
|9
|7
|21:23
|-2
|30
|8.
|Ворскла
|23
|9
|2
|12
|18:32
|-14
|29
|9.
|Карпаты
|23
|6
|6
|11
|30:37
|-7
|24
|10.
|Олимпик Дн
|23
|4
|8
|11
|25:35
|-10
|20
|11.
|Черноморец Од
|23
|4
|4
|15
|13:37
|-24
|16
|12.
|Арсенал К
|23
|4
|3
|16
|15:43
|-28
|15